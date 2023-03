Ucraina | Elly Schlein | “Sostegno a Kiev e ricerca della pace non sono in contraddizione Serve forte protagonismo diplomatico dell’Europa”

(Di sabato 4 marzo 2023) “Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall’invasione criminale voluta da Putin. Ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di, un futuro di, mobilitarsi in questa direzione chiedendo all’Unione Europea unimpegno ed anche unpolitico. Le due cose nonin”. Lo ha detto la neo segretaria del Pd,, parlando con i giornalisti a Firenze, in piazza Santa Croce, durante la manifestazione nazionale dei sindacati a difesascuola eCostituzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...dell' articolo 11 della Costituzione e del coinvolgimento dell'Italia nella guerra in, ed ...Schlein ha chiesto l'altro giorno le loro dimissioni. Ha fatto benissimo. È un ottimo esordio. ...Il New York Times la presenta come la nuova anti - Meloni ,Schlein ringrazia e prende le distanze dalla posizione del Movimento 5 stelle sull', pur vedendolo come un alleato per vincere le prossime elezioni. 'Non sono d'accordo', spiega parlando ..."Prima di parlare di alleanze bisogna vedere se le parole diSchlein diventeranno realtà anche ... soprattutto, sulla posizione da tenere riguardo al sostegno militare all'sono parecchie ...

Il New York Times la presenta come la nuova anti-Meloni, Elly Schlein ringrazia e prende le distanze dalla posizione del Movimento 5 stelle sull'Ucraina, pur vedendolo come un alleato per vincere le p ...