Ucraina | cosa fa il Pd di Schlein

(Adnkronos) – "Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall'invasione criminale voluta da Putin. Ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, mobilitarsi in questa direzione chiedendo all'Unione Europea un forte impegno ed anche un forte protagonismo politico diplomatico. Le due cose non sono in contraddizione". Lo ha detto la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Firenze, in piazza Santa Croce, durante la manifestazione nazionale dei sindacati a difesa della scuola e della Costituzione. "Un'enorme straordinaria manifestazione repubblicana ed antifascista – ha sottolineato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni – Una bella e meravigliosa piazza che parla di un altro Paese, di un Paese che vuole liberarsi dalla crisi ...

