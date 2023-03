Ucraina | Biden riceve Scholz | ' Ranghi serrati' sugli aiuti Metsola a Kiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianaFerrario : #Biden boccia il piano di pace cinese. Ma qual è il piano di pace di #Biden? mi sono distratta o non c'è? E l'Eur… - GiovaQuez : Innaro: 'Da noi non è stato abbastanza evidenziato che se Biden ha potuto mettere piede a Kyiv è grazie all'assenso… - ale_dibattista : Biden va a Kiev, sapete perché? Volete saper chi guadagna con la guerra e la ricostruzione dell’Ucraina? Ve ne parl… - Gigliom57 : RT @LBasemi: L’ ELITE GLOBALUDRA STA VACILLANDO La grande società di crypto FTX, finanziatrice del partito di Joe Biden e dell'invio di arm… - aseghizzi : RT @LBasemi: L’ ELITE GLOBALUDRA STA VACILLANDO La grande società di crypto FTX, finanziatrice del partito di Joe Biden e dell'invio di arm… -

...e imparziale di fronte alle due parti sono stati il rifiuto alla fornitura di munizioni all'... L'occhio benevolo diè la principale differenza con un intento analogo di mediazione compiuto ...- Visita senza conferenza stampa finale del cancelliere tedesco al il presidente americano. 'Il futuro dell'è nell'Ue' le parole' dellapresidente del Parlamento ...Metsola visita a sorpresa Kiev: "Bello tornare con gli eroi che si rifiutano di arrendersi". Lavrov in India: "Non abbiamo iniziato noi" e il pubblico ride. ...

Ucraina ultime notizie. Biden incontra Scholz alla Casa Bianca: «Usa e Germania di pari passo». ... Il Sole 24 ORE

Se la Svizzera vendesse carri armati alla Germania, farebbe parte della catena di sostegno militare all'Ucraina, secondo un professore di diritto. «La Confederazione deve decidere se vuole essere coin ...«Spendiamo trilioni per fare la guerra quando in 900 milioni soffrono la fame». La frase, pronunciata il 15 novembre nell’affollatissimo centro congressi di Sharm el-Sheikh, è passata quasi inosservat ...