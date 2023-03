Ucraina | Bbc | ' oltre 16mila soldati russi uccisi nel primo anno di guerra'

(Di sabato 4 marzo 2023) Mosca, 4 mar. (Adnkronos) - Almeno 16.071sono morti dal 24 febbraio 2022, secondo BBCa, che ha effettuato un conteggio nome per nome dei morti insieme a Mediazona, un media russo indipendente. A undall'inizio della, sottolineano i due media, il numero di vittime militari russe verificato ha ora superato il numero ufficialmente confermato di morti disovietici durante ladi nove anni in Afghanistan.15.000sovietici furonoin Afghanistan dal 1979 al 1989. BBC e Mediazona hindichiarato che almeno 1.366 delle persone uccise dal febbraio 2022 erano coscrittimobilitati. Circa il 40% di ...

All'attivista bielorusso è stato conferito il Nobel per la Pace del 2022, insieme all'associazione per i diritti umani russa Memorial e all'organizzazione per i diritti umani

Continua l'avanzata dei militari di Mosca sulla città del Donbass. Secondo alcuni media l'esercito ha fatto saltare un ponte strategico. Lavrov: "Termineremo una guerra iniziata dall'Occidente".