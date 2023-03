Ucraina | Bakhmut | simbolo o strategia? Ecco perché è importante

(Di sabato 4 marzo 2023) Le forze russe continuano i loro tentativi per accerchiare l'ucraina, rimasta per Kiev un baluardo nella regione di Donetsk. La città - fortezza si trova a nord - est, a circa 20 chilometri ...

...34 Metsola e Zelensky: "Avviare negoziati per l'adesione già quest'anno" 10:54 Il vicesindaco di: "Si combatte nelle strade" 09:49: sale a 10 bilancio morti civili missile ...Le forze russe continuano i loro tentativi per accerchiare l', rimasta per Kiev un baluardo nella regione di Donetsk. La città - fortezza si trova a nord - est, a circa 20 chilometri dalla regione di Lugansk, ed è da tempo un obiettivo delle ...Bombardamenti a Nikopol e Marhanets. Missili su Zaporizhzhia. Infuria la battaglia a. La presidente dell'Europarlamento Metsola in visita a Kiev: 'Spero negoziati di adesione all'Ue quest'anno'. Il ministro russo Shoigu al fronte. Azienda tedesca Rheinmetall vuol costruire ...