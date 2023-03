Ucraina | a Bakhmut in corso la battaglia decisiva | Sale a 10 morti il bilancio degli attacchi a Zaporizhzhia | anche un bambino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Intensi combattimenti si stanno svolgendo dentro e intorno alla città' di Bakhmut, dove le forze russe s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'La Nato deve smettere di inviare armi'. Il ministro degli Esteri russo ad una conferenza a Nuova… - limesonline : ?? ?? Il mondo questa settimana guerra d'Ucraina - Bakhmut, accordo Ue-Regno Unito sull’Irlanda del Nord, India-Cina… - salstra1 : RT @artedaparte: PRIGOZHIN SUL #TELEGRAPH: 'ZELENSKY, A #BAKHMUT AVETE LASCIATO RAGAZZINI ED ANZIANI, LASCIALI TORNARE A CASA!' UCRAINI AS… - salstra1 : RT @valy_s: A #Bakhmut la situazione è sempre più difficile, la città è circondata, le truppe russe (Wagner) avanzano. E l’#Ucraina sta val… -

... tra attacchi della brigata Wagner e la stoica difesa. In una guerra fatta anche di parole. Il capo dei mercenari russi Wagner Evgeny Prigozhin ieri ha pubblicato un video dicendo che...04 mar 00:49 Metsola (Parlamento europeo): "Futuroè essere membro Ue" 'Il futuro dell'è come membro dell'Unione auropea'. Lo scrive su Twitter la presidente del Parlamento europeo, ...... e ha tenuto un discorso davanti al parlamento esprimendo il suo sostegno all'ingresso dell'nell'UE. Intanto continuano gli "in tensi combattimenti dentro e fuori la città di'', nel ...

Guerra Ucraina, a Bakhmut battaglia finale: russi schierano truppe più esperte. Kiev: «Quasi 10mila soldati di ilmessaggero.it

Le sanzioni introdotte dagli Stati Uniti contro sei cittadini russi che lavorano nel sistema giudiziario riguardano gli affari interni della Russia. Lo ha detto il responsabile dell'ufficio stampa ...All'interno di Bakhmut gli ucraini hanno fatto saltare in aria un ponte ferroviario, un ponte che era stato già danneggiato ad agosto e ora è stato fatto saltare in aria… Leggi ...