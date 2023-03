Tv Talk, puntata oggi, 4 marzo 2023 (Di sabato 4 marzo 2023) oggi, sabato 4 marzo 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 4 marzo 2023 La puntata si apre con il tragico naufragio di Cutro e il racconto mediatico che ha generato: la televisione è stata all’altezza del suo ruolo? Con Marco Damilano e Manuela Moreno, inoltre, un’analisi della comunicazione di Elly Schlein, appena eletta segretaria del Partito Democratico. La presenza di Barbara D’Urso è poi l’occasione per un approfondimento sul suo programma quotidiano Pomeriggio Cinque: in onda ormai da 15 anni, ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 4 marzo 2023), sabato 4, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 4Lasi apre con il tragico naufragio di Cutro e il racconto mediatico che ha generato: la televisione è stata all’altezza del suo ruolo? Con Marco Damilano e Manuela Moreno, inoltre, un’analisi della comunicazione di Elly Schlein, appena eletta segretaria del Partito Democratico. La presenza di Barbara D’Urso è poi l’occasione per un approfondimento sul suo programma quotidiano Pomeriggio Cinque: in onda ormai da 15 anni, ...

