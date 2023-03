Tuttosport gufa il Napoli | “Potrebbe essere iniziata la maledizione di marzo”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 4 marzo 2023) Lata dial: “Il 3è una data sfortunata per gli azzurri, un vero incubo per i partenopei di Spalletti” La Lazio di Sarri ha inflitto alla prima sconfitta casalinga della stagione, mettendo fine al loro straordinario periodo di successi. Gli opinionisti, i salotti TV e le testate giornalistiche sono entusiasti della prestazione della Lazio e della tattica messa in campo da Sarri. La squadra ha difeso bene la propria porta e trovato il gol decisivo grazie a Vecino, frustrando gli sforzi degli azzurri. Tuttavia, nonostante la sconfitta, ilrimane in vantaggio di 17 punti sulle inseguitrici e rimane la favorita per lo scudetto. Tatticamente perfetta la squadra di Sarri ha trovato il Jolly grazie a Vecino. La traversa e un magistrale Provedel ...