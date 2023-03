Tutto pronto per il colpo di Stato | ecco dove Putin scatena l' inferno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Purtroppo èvero. "La Moldavia sta fronteggiando una concreta minaccia russa", conferma Dionis Cenusa, analista moldavo dell'Eastern Europe Studies Center di Vilnius, in Lituania. "Continueranno a provare a destabilizzare il Paese. La situazione è veramente incerta", dice in una intervista a Il Giorno. Tuttavia, al momento, un intervento militare russo in Moldavia è escluso: "Non ci sono le condizioni. Nel 2022 la Russia, invadendo l'Ucraina, tentò di avanzare nel sud per prendere Odessa e stabilire un collegamento tra la Trasnistria e il Donbass. Era un piano ambizioso ed è fallito. Adesso non vi sono le condizioni per riprovarci. La Russia userà le forze che le sono rimaste per prendere il Donbass, che è il suo obiettivo strategico, mentre il sogno di una avanzata fino alla Transnistria, varcando di nuovo il fiume Dnepr, non è realistico. Magari a qualcuno al ...