"Tutto chiuso". Soumahoro, l'ultima batosta: che fine ha fatto (Di sabato 4 marzo 2023) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia in una nota di aver adottato il decreto di liquidazione coatta per la società cooperativa "Karibu Società cooperativa sociale integrata a R.L.", con sede a Sezze (in provincia di Latina), di cui è socia la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro. Il decreto, firmato dal ministro Adolfo Urso il 27 febbraio, nomina Francesco Cappello commissario liquidatore. Sulla base dell'opaca gestione della cooperativa, per quanto estraneo era comunque finito nella bufera Aboubakar Soumahoro eletto con Sinistra Italiana e Verdi (dai loro vertici, Fratoianni e Bonelli, venne prima difeso e poi scaricato, tanto che l'onorevole di origine ivoriana ha lasciato il gruppo alla Camera per approdare al Misto). La Direzione generale vigilanza sugli enti cooperative e società (in quanto Autorità di Vigilanza) aveva ...

