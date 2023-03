Turchia | il Karagumruk di Andrea Pirlo batte 4-3 il Sivasspor

(Di sabato 4 marzo 2023) Vittoria rocambolesca per ildi, che nella ventiquattresima giornata di campionato ha avuto la meglio per 4-3 sul, prossimo avversario della Fiorentina negli ottavi di Conference League. Grande protagonista Diagne, che con una tripletta ha spinto i suoi verso il successo rendendo vana la doppietta di James. La classifica del campionato turco vede adesso ilin ottava posizione con 29 punti, mentre iloccupa il tredicesimo posto a quota 24. SportFace.

