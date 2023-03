Trovato in spiaggia il corpo di un bimbo: a Cutro strage di bambini (Di sabato 4 marzo 2023) I vigili del fuoco hanno Trovato il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti coinvolti nel naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Il corpo si trovava sulla riva dove, secondo quanto viene ipotizzato, era stato da poco... Leggi su today (Di sabato 4 marzo 2023) I vigili del fuoco hannoildi un bambino che faceva parte del gruppo di migranti coinvolti nel naufragio di domenica scorsa a Steccato di. Ilsi trovava sulla riva dove, secondo quanto viene ipotizzato, era stato da poco...

Strage di Cutro, trovato il corpo di un bambino sulla spiaggia: è la 69esima vittima del naufragio Il cadavere del piccolo è stato ritrovato dai vigili del fuoco sulla spiaggia di Steccato di Cutro : si tratta del quindicesimo minore trovato morto, mentre sono 69 le vittime accertate della ...