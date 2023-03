Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - MarcoMassimili6 : #essercisempre fino all' ultimo sacrificio???????????? ONORE ALLA @poliziadistato ???????????? - Agenzia_Ansa : Recuperati nel Padovano i corpi del poliziotto-eroe e dell'anziano caduto nel fiume. L'agente si era tuffato in acq… - fisco24_info : Trovati i corpi del poliziotto-eroe e dell'anziano caduto nel fiume: L'agente si era tuffato in acqua nel tentativo… - HuffPostItalia : A Padova trovati i corpi di un poliziotto-eroe e un anziano caduto nel fiume -

Sono stato recuperati, poco fa, a Anguillara (Padova) idi un 70enne finito ieri con l'auto nel fiume Gorzone e del poliziotto che si era tuffato per salvarlo. Lo apprende l'ANSA dai vigili del fuoco. Le due vittime erano in un punto seminascosto del ...Poco dopo mezzogiorno isono stati ritrovati. Cosa è successo Ieri pomeriggio Buoso si trovava sull'argine fra via Ca' Matte e via Cannaregio per far legna. Ad un certo punto ha visto l'auto ...Pochissime speranze di ritrovarli in vita Tutto fa pensare che ci sarebbe riuscito, perché nel veicolo, recuperato dai pompieri, non sono stati, ma non ce l'avrebbe fatta a trascinarlo ...

Trovati corpi poliziotto-eroe ed anziano caduto nel fiume Agenzia ANSA

ANGUILLARA - Sono andate avanti senza sosta le ricerche di Stefano Buoso, 75 anni, e Domenico Zorzino, 48 anni, inghiottiti dalle acque del Gorzone. I vigili del fuoco non hanno riposato un attimo e..Sono stato recuperati, poco fa, a Anguillara (Padova) i corpi di un 70enne finito ieri con l'auto nel fiume Gorzone e del poliziotto che si era tuffato per salvarlo. Lo apprende l'ANSA dai vigili del ...