Troppi no sull'auto elettrica, rinviato ancora il voto in Europa. Meloni: "Ogni Stato scelga la sua strada" (Di sabato 4 marzo 2023) Il voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 è Stato rinviato a data da destinarsi e non è dunque entrato nell'agenda dei lavori della riunione dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Ilo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 èa data da destinarsi e non è dunque entrato nell'agenda dei lavori della riunione dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franco051159 : @Corriere Se non è pronta la Germania figurati l'Italia ! E poi ci sono troppi e forti dubbi sull'utilità e l'uso delle auto elettriche. - PaeseRoma : Troppi no sull’auto elettrica. Salta il voto in Europa - oknosureddit : Troppi no sull'auto elettrica. Salta il voto in Europa, Rinviato il voto degli ambasciatori in program… - LucioMM1 : @MarcoCantamessa @EBamusement @MarcoGerva1968 @LaStampa da quando esistono sondaggi sull'immigrazione la maggioranz… - PietroZ28203454 : AGI - Agenzia Italia: Troppi no sull'auto elettrica. Salta il voto in Europa. -