Trofeo Optimist Italia, niente vento alla prima tappa di Sanremo (Di sabato 4 marzo 2023) niente vento ma tanto entusiasmo ieri nella prima giornata del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving. Il circuito riprende infatti da Marina degli Aregai allo Yacht Club Sanremo con 348 atleti, in rappresentanza di 70 circoli velici e 13 zone FIV. Trofeo Optimist Italia, il vento è il grande assente Unico assente il vento, che si è fatto attendere ben oltre il tempo limite. Si torna in acqua stamattina dalle 11. "Eravamo tutti pronti tranne il vento – ha dichiarato Marcello Meringolo, tecnico AICO – stamattina il comitato ha preferito ritardare la partenza visto che il vento era sopra i 25 nodi e con molta onda, poi nel pomeriggio, poco dopo aver ...

