Triathlon | World Series Abu Dhabi 2023 | trionfo di Alex Yee | 24° Michele Sarzilla

(Di sabato 4 marzo 2023) La tappa inaugurale delleChampionshipè andata in scena ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti: anche la gara maschile si è disputata su distanza sprint ed in casa Italia sono giunti 24°e 45° Alessio Crociani. Out a causa di un attacco acuto di tonsillite Gianluca Pozzatti. Successo del britannicoYee, vittorioso in 52’53”, che ha superato il lusitano Vasco Vilaca, secondo in 52’59”, a 6?, ed il brasiliano Manoel Messias, terzo in 53’06”, a 13?. Così gli azzurri in gara: 24°in 53’54”, a 1’01”, 45° Alessio Crociani in 55’11”, a 2’18”.Abu: Verena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mondotriathlon : Parte la World Triathlon Championship Series da Abu Dhabi! Scopri i big al via, i 4 azzurri e la diretta... Segui… - triatlonmex : Calendario definitivo 2023 de la World Triathlon Series #triatlon #triatlonmexico #tri365 #nadaruedacorre -

Il 27 maggio Cagliari ospiterà per la seconda volta consecutiva " dopo i lusinghieri riscontri ottenuti con l'edizione 2022 " leChampionship Series. La data è stata scelta per ...... con partnership con FIFACup Qatar 2022, Paris Saint - Germain, FC Bayern, Concacaf e CONMEBOL. Inoltre, Qatar Airways è la compagnia aerea ufficiale dell'Ironman e Ironman 70.3...Parte la stagione internazionale del, con il primo appuntamento in scena ad Abu Dhabi, tappa dellaChampionship Series. Si partirà con le gare sprint in programma venerdì 3 marzo. In quella femminile saranno tra le protagoniste anche le nostre Verena Steinhauser ed Ilaria Zane, ...

Triathlon, World Series Abu Dhabi 2023: Verena Steinhauser nona, vince Beth Potter OA Sport

COMPETING at the Olympic Games is a dream for many athletes and Anje Van As is one of the many young athletes who dream of making it to the world’s multi-sport event. The up-and-coming triathlete and ...Oggi è ripartita la corsa del triathlon verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024: la tappa inaugurale delle World Triathlon Championship Series è andata in scena ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.