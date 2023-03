Trianon Viviani, la Giornata della Donna e gli appuntamenti della settimana (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Molto articolata la programmazione del Trianon Viviani nella settimana in cui si celebra la Giornata della Donna. Mercoledì 8 e giovedì 9 marzo varie manifestazioni, racchiuse dal titolo “Oltre l’8 marzo”, approfondiscono il tema della condizione femminile, con varî momenti di riflessione e la messa in scena di “Rumore di fondo”. Ispirato alla vita di Carmine Ammirati, un ragazzo orfano di femminicidio, questo spettacolo, con Gea Martire, Antonella Ippolito e Davide Paciolla e la partecipazione straordinaria dello stesso Ammirati, è diretto da Nadia Baldi. (mercoledì 8, alle 21). Venerdì 10, alle 21, ritorna nel teatro della Canzone napoletana Fiorenza Calogero con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Molto articolata la programmazione delnellain cui si celebra la. Mercoledì 8 e giovedì 9 marzo varie manifestazioni, racchiuse dal titolo “Oltre l’8 marzo”, approfondiscono il temacondizione femminile, con varî momenti di riflessione e la messa in scena di “Rumore di fondo”. Ispirato alla vita di Carmine Ammirati, un ragazzo orfano di femminicidio, questo spettacolo, con Gea Martire, Antonella Ippolito e Davide Paciolla e la partecipazione straordinaria dello stesso Ammirati, è diretto da Nadia Baldi. (mercoledì 8, alle 21). Venerdì 10, alle 21, ritorna nel teatroCanzone napoletana Fiorenza Calogero con ...

