Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quibolgare : Treviglio, donna minacciata col coltello e rapinata della borsa: 38enne denunciato - cretwt : RT @webecodibergamo: Il giovane venerdì 3 marzo è stato denunciato dal Commissariato di Treviglio con l’accusa di aver rapinato il giorno… - webecodibergamo : Il giovane venerdì 3 marzo è stato denunciato dal Commissariato di Treviglio con l’accusa di aver rapinato il gior… - infoitinterno : Donna uccisa travolta da un treno: bloccata la linea Treviglio -

Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo avrebbe fermato unultrasessantacinquenne, nel pomeriggio del 2 marzo a, minacciandola con un coltello e intimandole di consegnargli la ...Unadi 51 anni, turista americana, è morta investita da un treno in transito alla stazione ferroviaria di Melzo, in provincia di Milano. Il treno viaggiava sulla Linea ferroviaria- ......Unaè morta in stazione a Melzo (Milano), dopo essere stata investita da un treno in transito. La vittima è una 51enne turista americana. La circolazione è bloccata lungo la linea- ...

Treviglio, donna minacciata col coltello e rapinata della borsa ... L'Eco di Bergamo

Una donna è stata minacciata con un coltello da un uomo durante una rapina: tutto è accaduto nel centro di Treviglio, in provincia di Bergamo ...Bassa Bergamasca. Il giovane venerdì 3 marzo è stato denunciato dal Commissariato di Treviglio con l’accusa di aver rapinato il giorno prima una donna in strada. La polizia gli ha sequestrato anche de ...