Tre film da vedere questo weekend: un'incredibile storia vera e Penelope Cruz al cinema, una commedia strepitosa in streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Mixed By Erry di Sydney Sibilia racconta la vera storia del DJ che, negli anni Ottanta, con i suoi mixtape diventò una leggenda della pirateria. Per noi è il film da non perdere in sala questo weekend (distribuisce 01). L'altro titolo da vedere al cinema è Tutto in un giorno con Penélope Cruz e Luis Tosar (Bim Distribuzione). Infine, in streaming vi consigliamo di recuperare la commedia sofisticata Tutto può accadere a Broadway di Peter Bogdanovich (visibile gratuitamente su RaiPlay) Un'incredibile storia vera di pirateria, che partì dalla Napoli anni Ottanta e si fece conoscere nel mondo. E una storia di fiction, ma estremamente verosimile e in parte, a sua volta, ...

