Tragedia di Cutro, Meloni: "Assurdo dire che l'Italia abbia fatto morire di proposito i migranti" (Di sabato 4 marzo 2023) Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si accinge a tornare in Italia dopo la trasferta mediorientale tra India ed Emirati Arabi Uniti: era atteso il suo intervento di commento sulla strage di migranti avvenuta una settimana fa al largo di Cutro, e la domanda dei giornalisti è stata posta durante la conferenza stampa a Dubai.

