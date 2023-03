Tragedia Cutro, Meloni: "Ricostruzioni surreali, non si può esagerare così" (Di sabato 4 marzo 2023) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Tutte le Ricostruzioni mi sembrano surreali. Non credo ci siano materie sulle quali si può esagerare così, nel tentativo di criticare o colpire il proprio avversario. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Tutte lemi sembrano. Non credo ci siano materie sulle quali si può, nel tentativo di criticare o colpire il proprio avversario. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Il Governo deve fare chiarezza sulla tragedia di Cutro ma #Salvini non si presenta in Aula. Ha fortemente voluto l… - LegaSalvini : Edoardo #Rixi: “Vergognoso credere che ci sia del dolo nella tragedia di Cutro. La sinistra specula ignobilmente su… - FerdinandoC : Ogni volta che un esponente del governo apre bocca sulla tragedia di Cutro, aggiunge una tacca alle colpe che la st… - AgenziaVISTA : Tragedia #Cutro, #Meloni: “Ricostruzioni #surreali, non si può esagerare così. Davvero qualcuno ritiene che… - BeltramoPaolo : RT @PieraBelfanti: #Meloni ad #AbuDhabi parla di tutto ma non della strage di #Cutro. Si impunta come un mulo, non una parola su questa tr… -