Traffico Roma del 04-03-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 4 marzo 2023) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio non molto gli spostamenti al momento in città ci sono disagi però nel quadrante nord del Raccordo Anulare ci riferiamo alla carreggiata interna e nello specifico il tratto compreso tra l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria bene un incidente sta provocando incoronamento in direzione Nomentana sempre sul raccordo zona sud code a tratti perintenso in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana è tornata la normalità la situazione sull’Aurelia penalizzata da un incidente avvenuto nei pressi del raccordo all’altezza di via Acquafredda in direzione del centro incidente sulla Laurentina nei pressi di via dei Corazzieri altro incidente in via delle Capannelle informazioni su questo altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - ArchFallez : Ieri ho visto i pini di Roma. Dal vivo. Traffico e pini. - VAIstradeanas : 16:32 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma – Napoli, via Formia: dalle ore 16.17 circolazione ferro… - VAIstradeanas : 16:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

Variazioni alper un mese: Simone Gamberini nuovo presidente nazionale di Legacoop Morciano in festa per l'apertura dell'Antica Fiera di San Gregorio Riccione, "Dopo l'incendio ...Variazioni alper un mese: Simone Gamberini nuovo presidente nazionale di Legacoop Morciano in festa per l'apertura dell'Antica Fiera di San Gregorio Riccione, "Dopo l'incendio ...... ciascuno nella rispettiva fase di cantiere, saranno chiusi alveicolare da lunedì 6 marzo ... Ultimi Articoli: Simone Gamberini nuovo presidente nazionale di Legacoop Morciano in festa per ...

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Daniele Fabrizio detto “Saccottino”, il trentaseienne accusato del sequestro di persona a scopo di estorsione di ...Incidente mortale in viale Guido Bacelli (Terme di Caracalla) a Roma. Una donna che viaggiava su uno scooter ha perso la vita dopo lo scontro con una vettura verso le 8. In quel momento il ...