Traffico Roma del 04-03-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 4 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto gli spostamenti registrati al momento in città nessuna segnalazione sulla raccordo anulare mentre in tangenziale abbiamo ancora non aventi tra Corso Francia lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione San Giovanni si tratta di un incidente e ci sono code anche in direzione Stadio Olimpico subito dopo uscita per la Salaria nelle vicinanze al Villaggio Olimpico incidente all’intersezione tra via Cecoslovacchia e via Turchia raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso sta tornando alla normalità invece la situazione sull’Aurelia penalizzata ancora da un incidente avvenuto nei pressi del raccordo all’altezza di via Acquafredda in direzione del centro incidente anche sulla Cristoforo Colombo dove permangono rallentamenti con code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in ...