Traffico Roma del 04-03-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 4 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord trafficata la via Cassia dalla Giustiniana Tomba di Nerone In entrambe le direzioniintenso su via Nomentana tratto via di Casal Boccone via Arturo Graf via Appia Nuova la polizia locale segnale incidente con rallentamenti all’altezza di via delle Capannelle altro incidente questa volta sulla via Cristoforo Colombo con rallentamenti in prossimità di via di Acilia in direzione di Ostia stesso secondo In entrambe le direzioni e prestare attenzione nei Piazza Pio XI per i semafori non funzionanti nei prossimi Tadi via Leone XIII in via di Tor Carbone e proseguono i lavori con senso unico alternato in prossimità di via Papirio Carbone fino alle ore 17 e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a ...