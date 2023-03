Traffico Roma del 04-03-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 4 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - VAIstradeanas : 10:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:53 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -

... snellendo così illungo la via Tiburtina. 'Da parte del senatore, che ha sposato la ... c'è stato l'impegno morale a farsi portavoce di tutto questo ae sono certo che ci sarà anche l'...Gli arrestati - dovranno rispondere di produzione,e detenzione di droga - sono in attesa di giudizio. L'appartamento in questione è stato sequestrato e i carabinieri, insieme a personale ...E l'assalto alla veggente agita Trevignano Romano (), il borgo sul lago Bracciano. Lo ... "Ilè diventato soffocante, i turisti scappano" commentano i residenti, mentre folle di ...

Traffico Roma del 04-03-2023 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

"Abbiamo un percorso che potremmo definire mediocre, ma la tradizione conta molto e la gente viene da tutto il mondo", dice a LaPresse Luciano Duchi, che ...Questa mattina alle 9.45 circa, un camion è rimasto parcheggiato per circa 15 minuti, davanti alla rotatoria che regola il traffico tra via Roma e via ...