Traffico Roma del 04-03-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 4 marzo 2023) Luceverdebelli trovati all’ascolto non ci sono novità non molto anche ilsulle strade della capitale e nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare in via di Tor Carbone con i lavori con senso unico alternato in prossimità di via Papirio carbone in fascia oraria dalle 7 fino alle ore 17 in via Tiburtina lavori con possibili rallentamenti in prossimità di via del Casale di San Basilio per il trasporto pubblico ricordiamo la modifica della linea tram 19 Attiva solo nella tratta tra Largo Preneste Piazza del Risorgimento nelle due direzioni nella tratta Largo Preneste Piazza dei Gerani Può essere utilizzata La Linea M5 mentre tra Largo Preneste via Bresadola le linee 514 E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale di ...