Traffico di cuccioli | la Lav | “Un business da 300 milioni di euro”

(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – cuccioli tra i 30 e 40 giorni di età. Viaggiano soprattutto di notte, nascosti nei bagagliai di autovetture, in furgoni o Tir, in treno, in aereo, mimetizzati all'interno di borsoni. La "merce" arriva così illegalmente in Italia, dopo un viaggio che può durare anche oltre 12 ore, e successivamente messi in vendita in allevamenti e negozi, presso i caselli autostradali e, sempre più frequentemente, su internet. Lo sottolinea la Lav (Lega anti vivisezione), che delinea i contorni del Traffico internazionale di cuccioli di razza, un business che muove circa 300 milioni di euro all'anno. "Il Traffico di cuccioli è uno degli aspetti più preoccupanti del fenomeno zoomafioso. Si calcola che sono circa 2.000 i cuccioli che ...

