Tra Roma e Abu Dhabi una visione diplomatica comune Parlano gli esperti di Abu Dhabi

(Di sabato 4 marzo 2023) In occasione della visita di Giorgia Meloni negli Emirati Arabi Uniti, rientrando dall’India, Formiche.net ha contattato i principalidi relazioni internazionali emiratine per analizzare l’evoluzione dei rapporti trae Abucon uno sguardo dal Golfo. Le dimensioni della visita – Muhammad Khalfan Al-Sawafi, direttore del dipartimento dei media parlamentari presso il Consiglio nazionale federale La prima dimensione è quella che riguarda l’interesse della premier Meloni nello sviluppare le relazioni del suo Paese con alcuni Paesi arabi. Gli Emirati Arabi Uniti sono il terzo Paese arabo, dopo Algeria e Libia, nei suoi viaggi all’estero, a quattro mesi dalla formazione del proprio governo, il che denota questa volontà strategica, soprattutto nel campo dell’energia, che è considerata una delle grandi sfide ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : La FIGC comincia a proteggere il #calciofemminile italiano in Europa: finalmente! La #Roma tra andata e ritorno dei… - GiuseppeConteIT : In migliaia abbiamo sfilato nelle strade di Roma, stringendo tra le mani una fiaccola accesa di speranza e desideri… - OfficialASRoma : ??? Dai 60.859 della prima stagionale in casa a quelli di stasera ?? UN MILIONE di cuori giallorossi all'Olimpico! ??… - egorifera : Romani de Roma tra i miei mutuals suggeritemi dove andare a bere a Trastevere Grazie - LandiGiuseppe : RT @Avv_Bianco_Nero: quindi mezz’ora per dare un -15 a seguito di due assoluzioni, più tempo (6 mesi) per il Napoli e sine die per Roma dov… -

...dal post - partita ha accusato l'arbitro di avergli rivolto frasi offensive e per questo laha ...è necessario valutare cosa emergerà dall'inchiesta della Procura Federale proprio sulla lite...... Camilla e Gabriele ' numerosi immobilicui uno ad Ansedonia, due in via Poma nel quartiere Prati die ulteriori immobili in località Poderi di Sotto (in provincia di Grosseto, non distante ...Due volte vicino alla, dunque, prima di prendere sempre la strada di Torino. Max Allegri ... La partitaAllegri e Mourinho, domenica, vedrà di fronte due allenatori esperti in corti musi, ossia ...

Roma-Juventus: i precedenti tra le due squadre Trend-online.com