Tottenham in crisi, Stellini: 'Conte ci dà una spinta enorme, il suo ritorno è fondamentale' (Di sabato 4 marzo 2023) In casa Tottenham non si aspetta altro che il ritorno di Antonio Conte. ritorno che avverrà domani: il recupero del tecnico è... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) In casanon si aspetta altro che ildi Antonioche avverrà domani: il recupero del tecnico è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham in crisi, Stellini: 'Conte ci dà una spinta enorme, il suo ritorno è fondamentale': In casa Tottenham non… - notiziasportiva : ?? Il Tottenham è pronto per la sfida contro lo Sheffield United al Bramall Lane! Dopo essersi ripresi dalla crisi,… - 11contro11 : Premier League, giornata 25: crisi nera del #Chelsea #Arsenal #Fulham #Liverpool #ManchesterCity #ManchesterUnited… - fanpage : Il Chelsea è in crisi. Il rendimento dei Blues imbarazza anche il nuovo proprietario - antoguerrera : Il Chelsea è sprofondato in una crisi paurosa e a colpire oggi è stata l'incapacità di giocare a uno o al massimo d… -