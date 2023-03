Tottenham, continua il periodo nero: ko anche col Wolverhampton. E mercoledì c’è il Milan (Di sabato 4 marzo 2023) Con Antonio Conte ancora lontano dalla panchina, il Tottenham cade ancora. Dopo essere stato eliminato in settimana dalla FA Cup al quinto turno dallo Sheffield United, squadra di Championship, gli Spurs hanno perso anche contro il Wolverhampton in campionato. A decidere la sfida, giocata oggi, sabato 4 marzo, Adama Traoré che ha firmato la rete dell’1-0, risultato che non è più cambiato. Uno stop che complica la corsa al quarto posto del club londinese, con Newcastle e Liverpool che hanno due gare in meno e – vincendole entrambe – rispettivamente scavalcherebbero e aggancerebbero il Tottenham. Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, da gennaio gli Spurs hanno perso la metà delle partite disputate, 6 su 12, anche se due successi in FA Cup sono arrivati contro avversari abbordabili come ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Con Antonio Conte ancora lontano dalla panchina, ilcade ancora. Dopo essere stato eliminato in settimana dalla FA Cup al quinto turno dallo Sheffield United, squadra di Championship, gli Spurs hanno persocontro ilin campionato. A decidere la sfida, giocata oggi, sabato 4 marzo, Adama Traoré che ha firmato la rete dell’1-0, risultato che non è più cambiato. Uno stop che complica la corsa al quarto posto del club londinese, con Newcastle e Liverpool che hanno due gare in meno e – vincendole entrambe – rispettivamente scavalcherebbero e aggancerebbero il. Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, da gennaio gli Spurs hanno perso la metà delle partite disputate, 6 su 12,se due successi in FA Cup sono arrivati contro avversari abbordabili come ...

