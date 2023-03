Tornare a Napoli e avere la conferma che la realtà è così diversa dalla narrazione (Di sabato 4 marzo 2023) Qualche tempo fa mi è capitato di Tornare a Napoli per qualche giorno, ci mancavo da più di un anno. Ero curioso di capire come gli eventi calcistici degli ultimi mesi avessero potuto influenzarla. Ho passeggiato, aguzzato la vista per scorgere bandiere o striscioni, fatto attenzione ai dialoghi davanti ai caffè serviti nei bar, atteso l’uscita di qualche scolaresca. Ho trovato la stessa città che avevo lasciato, quasi indistinguibile da quella vista tempo addietro. Non avevo particolari aspettative, ero mosso solo da una piccola curiosità oltre che dalla consueta vena di scetticismo che generalmente mi seguono, nell’attesa di un dato sperimentale che potesse raccontarmi la realtà. La realtà, la vera antagonista delle zone in cui sono nato. Chi ha svuotato il Maradona, già fu San Paolo, prima dei ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Qualche tempo fa mi è capitato diper qualche giorno, ci mancavo da più di un anno. Ero curioso di capire come gli eventi calcistici degli ultimi mesi avessero potuto influenzarla. Ho passeggiato, aguzzato la vista per scorgere bandiere o striscioni, fatto attenzione ai dialoghi davanti ai caffè serviti nei bar, atteso l’uscita di qualche scolaresca. Ho trovato la stessa città che avevo lasciato, quasi indistinguibile da quella vista tempo addietro. Non avevo particolari aspettative, ero mosso solo da una piccola curiosità oltre checonsueta vena di scetticismo che generalmente mi seguono, nell’attesa di un dato sperimentale che potesse raccontarmi la. La, la vera antagonista delle zone in cui sono nato. Chi ha svuotato il Maradona, già fu San Paolo, prima dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Tornare a Napoli e avere la conferma che la realtà è così diversa dalla narrazione È un luogo abbastanza normale,… - Kekko_2605 : RT @MattBest__: Le uniche partite del 2023 in cui il Napoli non ha vinto sono coincise con le uniche in cui Victor non ha segnato. Ciò dimo… - varesenews : La Openjobmetis cerca a Napoli due punti per tornare a correre - ad0rable0v : Quella casa non si venderá mai. Attaccate tutti I napoletani a Milano, devono tornare a Napoli. - KiIIua77 : @M_Bruni21 @GianmarcoGio La cosa giusta sarebbe trasferte aperte a tutti. Ma al Napoli le hanno vietate e non si pu… -