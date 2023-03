Torino | Ginetis | «Juric si fida di me | qui i giovani…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Gvidas Gineitis, calciatore del, sul rinnovo di contratto arrivato con la squadra granata Gvidas Gineitis ha parlato aChannel dopo il rinnovo con il. PAROLE – «Sono molto contento di essere in prima squadra: in Primavera facevo allenamenti normali, quando mi ha chiamatoho fatto vedere che posso stare tra i grandi e ho fatto il ritiro invernale. Ho firmato proprio per questo. Tutto il club fa crescere i giocatori giovani e, se fai bene in Primavera, puoi salire in prima squadra. Io faccio quello che mi dicono, sono ubbidiente e apiace. Mi spiega sempre le cose, come muovermi, è bravo come allenatore».