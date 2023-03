Torino, affitto negato ai genitori, il proprietario: 'Avete un bambino piccolo, non vi voglio'. La denuncia (Di sabato 4 marzo 2023) Non vogliono bambini nella loro casa che stanno affittando. Motivo per cui negano la locazione ad una coppia di Torino , pronta a trasferirsi nell'appartamento in via Monferrato. Nonostante non ci ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Nonno bambini nella loro casa che stanno affittando. Motivo per cui negano la locazione ad una coppia di, pronta a trasferirsi nell'appartamento in via Monferrato. Nonostante non ci ...

