Tom Sizemore è morto l’attore di “Salvate il soldato Ryan”: aveva 61 anni (Di sabato 4 marzo 2023) l’attore americano Tom Sizemore è morto a Los Angeles all’età di 61 anni. Lo ha reso noto in un comunicato il suo manager, Charles Lago, come riporta il Guardian. Noto per il ruolo dell’indimenticabile sergente Michael Horvarth di “Salvate il soldato Ryan” di Steven Spielberg, dove ha recitato assieme a Tom Hanks, Sizemore è stato colpito a febbraio da un grave aneurisma cerebrale Lo scorso martedì la famiglia stava valutando una decisione sul «fine vita», dopo che i medici avevano comunicato che per l’attore non restavano più speranze. Ad annunciare la sua morte è stato il manager, Charles Lago, come riporta il Guardian: «È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 marzo 2023)americano Toma Los Angeles all’età di 61. Lo ha reso noto in un comunicato il suo manager, Charles Lago, come riporta il Guardian. Noto per il ruolo dell’indimenticabile sergente Michael Horvarth di “il” di Steven Spielberg, dove ha recitato assieme a Tom Hanks,è stato colpito a febbraio da un grave aneurisma cerebrale Lo scorso martedì la famiglia stava valutando una decisione sul «fine vita», dopo che i medicino comunicato che pernon restavano più speranze. Ad annunciare la sua morte è stato il manager, Charles Lago, come riporta il Guardian: «È con grande tristezza e dolore che devo annunciare cheThomas ...

