Tom Sizemore è morto: l’attore di ‘Salvate il soldato Ryan’ aveva 61 anni (Di sabato 4 marzo 2023) È morto Tom Sizemore. l’attore noto soprattutto per la sua interpretazione del sergente Michael Horvath in Salvate il soldato Ryan, ma anche nei ruoli del poliziotto scrittore ed assassino Jack Scagnetti nel film Assassini nati e poi nel tenente colonnello Danny McKnight in Black Hawk Down e il detenuto di Sorvegliato speciale, è deceduto ieri a Los Angeles a soli 61 anni. A darne notizia è stato il suo manager, Charles Lago. Come è morto Tom Sizemore Tom, all’anagrafe Thomas Edward Sizemore, Jr. un mese fa era stato colpito da un’aneurisma cerebrale e i familiari stavano decidendo se mettere ‘fine’ alla sua sofferenza. Il comunicato con il quale il manager ha dato notizia della morte dell’attore recita: “E’ con grande tristezza e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) ÈTomnoto soprattutto per la sua interpretazione del sergente Michael Horvath in Salvate ilRyan, ma anche nei ruoli del poliziotto scrittore ed assassino Jack Scagnetti nel film Assassini nati e poi nel tenente colonnello Danny McKnight in Black Hawk Down e il detenuto di Sorvegliato speciale, è deceduto ieri a Los Angeles a soli 61. A darne notizia è stato il suo manager, Charles Lago. Come èTomTom, all’anagrafe Thomas Edward, Jr. un mese fa era stato colpito da un’aneurisma cerebrale e i familiari stavano decidendo se mettere ‘fine’ alla sua sofferenza. Il comunicato con il quale il manager ha dato notizia della morte delrecita: “E’ con grande tristezza e ...

È morto Tom Sizemore L'attore statunitense Tom Sizemore, conosciuto per aver recitato nel film Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg è morto ieri a 61 anni dopo che è stato colpito da un aneurisma celebrale nella sua casa di Los Angeles ... RIP Tom Sizemore: morto a 61 anni l'attore americano di Heat e Salvate il soldato Ryan Tom Sizemore è morto nella notte al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, dove era da giorni ricoverato e in coma irreversibile in seguito a un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito il ... Morto l'attore Tom Sizemore: recitò in "Salvate il soldato Ryan" L'attore aveva 61 anni ed era stato colpito da aneurisma. La sua carriera venne segnata dalla dipendenza e dalle accuse di abusi sessuali Di: Alessandra Leo, foto di NBC News L'attore Tom Sizemore è morto lo scorso venerdì in un ospedale di Burbank, in California. Aveva 61 anni e il 18 febbraio scorso era stato colpito da un aneurisma cerebrale nella sua casa di Los Angeles.