Tom Sizemore è morto, l’attore aveva 61 anni (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – l’attore Tom Sizemore, noto soprattutto per avere interpretato il sergente Mike Horvath in ‘Salvate il soldato Ryan’, è morto in seguito a un aneurisma cerebrale che l’aveva colpito il 18 febbraio scorso. Sizemore, 61 anni, si è spento “serenamente nel sonno al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank” dove era ricoverato, “con accanto il fratello Paul e i gemelli Jayden e Jagger”, figli dell’attore. Lo riferisce il suo manager, Charles Lago, che all’inizio di questa settimana aveva dichiarato che i medici che assistevano l’attore avevano informato la famiglia che non c’erano più speranze per Sizemore, suggerendo di avviare le procedure per il fine vita. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) –Tom, noto soprattutto per avere interpretato il sergente Mike Horvath in ‘Salvate il soldato Ryan’, èin seguito a un aneurisma cerebrale che l’colpito il 18 febbraio scorso., 61, si è spento “serenamente nel sonno al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank” dove era ricoverato, “con accanto il fratello Paul e i gemelli Jayden e Jagger”, figli del. Lo riferisce il suo manager, Charles Lago, che all’inizio di questa settimanadichiarato che i medici che assistevanono informato la famiglia che non c’erano più speranze per, suggerendo di avviare le procedure per il fine vita. L'articolo proviene ...

