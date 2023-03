Tom Sizemore è morto, addio all’attore di Salvate il soldato Ryan (Di sabato 4 marzo 2023) Tom Sizemore non ce l’ha fatta, è morto. L’attore di Salvate il soldato Ryan aveva 61 anni ed era stato colpito di recente da un aneurisma cerebrale. A dare l’annuncio è stato il suo manager, Charles Lago, come riportato dal The Guardian. Sui social network sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan. L’agente ha dichiarato: “È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due figli, i gemelli Jayden e Jagger di 17 anni erano al suo fianco”. Purtroppo la morte dell’artista era una tragedia annunciata, visto che negli ultimi giorni si era parlato per lui di morte cerebrale e ipotesi fine vita. L’attore aveva avuto anche ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023) Tomnon ce l’ha fatta, è. L’attore diilaveva 61 anni ed era stato colpito di recente da un aneurisma cerebrale. A dare l’annuncio è stato il suo manager, Charles Lago, come riportato dal The Guardian. Sui social network sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan. L’agente ha dichiarato: “È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edwardsi è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due figli, i gemelli Jayden e Jagger di 17 anni erano al suo fianco”. Purtroppo la morte dell’artista era una tragedia annunciata, visto che negli ultimi giorni si era parlato per lui di morte cerebrale e ipotesi fine vita. L’attore aveva avuto anche ...

