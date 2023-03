Tiziano Ferro su destra, sinistra e diritti civili: “Il nuovo governo? Nessun preconcetto” (Di sabato 4 marzo 2023) Tiziano Ferro a giugno torna negli stadi per un nuovo tour, il cantante di Latina dallo scorso anno è padre di due bambini con il marito Victor Allen. L’artista più volte ha parlato della situazione dei diritti civili in Italia. Dal punto di vista politico, su destra e sinistra e in particolar modo sul nuovo governo di destra, Ferro preferisce non avere preconcetti, nella speranza che il nostro paese faccia passi avanti in una materia che lo vede indietro rispetto ad altre realtà. Nell’intervista rilasciata a Repubblica, Tiziano Ferro ha ribadito che per il momento non ha intenzione di tornare a vivere in Italia, qui non sarebbe mai potuto diventare padre, la legge non ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023)a giugno torna negli stadi per untour, il cantante di Latina dallo scorso anno è padre di due bambini con il marito Victor Allen. L’artista più volte ha parlato della situazione deiin Italia. Dal punto di vista politico, sue in particolar modo suldipreferisce non avere preconcetti, nella speranza che il nostro paese faccia passi avanti in una materia che lo vede indietro rispetto ad altre realtà. Nell’intervista rilasciata a Repubblica,ha ribadito che per il momento non ha intenzione di tornare a vivere in Italia, qui non sarebbe mai potuto diventare padre, la legge non ...

