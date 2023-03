Tiziano Ferro, chi sono i genitori Juliana e Sergio: “Mia madre mi è stata molto vicina” (Di sabato 4 marzo 2023) Tiziano Ferro è originario di Latina dove è cresciuto insieme ai genitori: alla mamma Juliana, il papà Sergio e il fratello Flavio. Nel 1981 è nato il fratello del cantante, Flavio, che ha intrapreso anche lui la carriera musicale (diventando batterista per la band romana The Trumble). Tiziano Ferro, chi sono i genitori Juliana e Sergio I genitori del cantante hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo e non si hanno molte informazioni sulla loro carriera o sulla loro vita privata. La mamma del cantante sarebbe una casalinga mentre suo padre avrebbe lavorato come geometra. A Verissimo il cantante ha ammesso di aver ricevuto il sostegno dei suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 marzo 2023)è originario di Latina dove è cresciuto insieme ai: alla mamma, il papàe il fratello Flavio. Nel 1981 è nato il fratello del cantante, Flavio, che ha intrapreso anche lui la carriera musicale (diventando batterista per la band romana The Trumble)., chidel cantante hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo e non si hanno molte informazioni sulla loro carriera o sulla loro vita privata. La mamma del cantante sarebbe una casalinga mentre suo padre avrebbe lavorato come geometra. A Verissimo il cantante ha ammesso di aver ricevuto il sostegno dei suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tiziano Ferro in una lunga intervista ha parlato della possibilità di tornare a vivere in Italia: “Siamo indietro… - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - trash_italiano : Gli ospiti previsti nelle prossime puntate di #cepostaperte: - Tiziano Ferro - Marco Mengoni - Gerry Scotti - da… - andreastoolbox : C'è Posta per te, Tiziano Ferro (ospite) scrive a Maria prima della puntata: 'Registrata tempo fa, quanto dolore'… - gaetano19762010 : RT @fanpage: “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce dedica di Tiz… -