The Voice Senior 2023: vince Maria Teresa Reale (team Clementino). Ora può finalmente tornare a Sora dai suoi 24 gatti (Di sabato 4 marzo 2023) The Voice Senior è una sfida vinta del servizio pubblico sul fronte intrattenimento. Antonella Clerici, nel corso delle edizioni, è stata in grado di prendere per mano il pubblico e accompagnarlo in questo viaggio musicale senza tempo, facendo “suo” un format che sembrava morto, prima che lei se ne prendesse cura. Ieri sera, venerdì 3 marzo, è andata in onda su Rai1 la finale in compagnia dei coach Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. Ad avere avuto la meglio tra i 4 team è stato proprio il rapper napoletano. La vincitrice della terza edizione del format internazionale è Maria Teresa Reale. Con la sua voce e l’inevitabile emozione di queste occasioni ha saputo conquistare il pubblico interpretando “Oggi sono io” di Alex Britti. Il premio? La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Theè una sfida vinta del servizio pubblico sul fronte intrattenimento. Antonella Clerici, nel corso delle edizioni, è stata in grado di prendere per mano il pubblico e accompagnarlo in questo viaggio musicale senza tempo, facendo “suo” un format che sembrava morto, prima che lei se ne prendesse cura. Ieri sera, venerdì 3 marzo, è andata in onda su Rai1 la finale in compagnia dei coach, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. Ad avere avuto la meglio tra i 4è stato proprio il rapper napoletano. La vincitrice della terza edizione del format internazionale è. Con la sua voce e l’inevitabile emozione di queste occasioni ha saputo conquistare il pubblico interpretando “Oggi sono io” di Alex Britti. Il premio? La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : grande lavoro di casting, talenti senza età, bella chimica tra i giurati, conduzione in sottrazione. La gara è solo… - Corriere : The Voice Senior, le pagelle definitive: Ricchi e Poveri latitanti (voto 3), Berté regina (voto 10) - RaiNews : Il momento della proclamazione di Maria Teresa Reale, vincitrice della terza edizione di #TheVoiceSenior @RaiUno… - infoitcultura : Maria Teresa Reale vince The Voice Senior, dall'amico scomparso ai 24 gatti - infoitcultura : Ascolti tv: chi ha vinto tra 'The Voice Senior' e 'Buongiorno Mamma' -