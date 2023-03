The Voice Kids: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 4 marzo 2023) The Voice Kids è come The Voice Senior, con la differenza che comunque i protagonisti sono dei bambini o comunque al massimo adolescenti. In effetti, se ormai è terminata l’edizione dei Senior, ovvero dei cantanti over 60, a quanto pare ora ci sono come protagonisti coloro che hanno un elevato talento nel canto, ma che sono molto più piccoli. Sembra che però il programma in questione sarà composto da due sole puntate, visto che in effetti non ci saranno più di due appuntamenti e pare anche che gli stessi saranno uno nella giornata di oggi, 4 marzo 2023, e l’altro invece sarà l’11 marzo 2023. Insomma, ecco che praticamente sembra che ci saranno proprio tantissime sorprese in due sole puntate. The Voice Kids, che cos’è The Voice Kids vedrà un vincitore già la prossima ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Theè come TheSenior, con la differenza che comunque i protagonisti sono dei bambini o comunque al massimo adolescenti. In effetti, se ormai è terminata l’edizione dei Senior, ovvero dei cantanti over 60, a quanto pare ora ci sono come protagonisti coloro che hanno un elevato talento nel canto, ma che sono molto più piccoli. Sembra che però il programma in questione sarà composto da due sole puntate, visto che in effetti non ci saranno più di due appuntamenti e pare anche che gli stessi saranno uno nella giornata di oggi, 4 marzo 2023, e l’altro invece sarà l’11 marzo 2023. Insomma, ecco che praticamente sembra che ci saranno proprio tantissime sorprese in due sole puntate. The, che cos’è Thevedrà un vincitore già la prossima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : grande lavoro di casting, talenti senza età, bella chimica tra i giurati, conduzione in sottrazione. La gara è solo… - bubinoblog : GUIDA TV 4 MARZO 2023: THE VOICE KIDS, C'È POSTA PER TE, DRAGON TRAINER, SAPIENS - infoitcultura : The Voice Senior: grande festa a Sora al ritorno della vincitrice Maria Teresa Reale [VIDEO] - palombaro6 : RT @fanpage: THE VOICE SENIOR 2023 È Maria Teresa Reale la vincitrice del talent ?? - tempoweb : #TheVoiceSenior L'incidente con due giudici: grande imbarazzo in studio #4marzo -