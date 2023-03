The Voice Kids streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (Di sabato 4 marzo 2023) Questa sera, sabato 4 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma ritroviamo Antonella Clerici che ci accompagnerà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti del talent. dove vedere The Voice Kids in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1. The Voice Kids streaming live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) Questa sera, sabato 4 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi The, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma ritroviamo Antonella Clerici che ci accompagnerà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti del talent.Theintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1. Thelive Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : grande lavoro di casting, talenti senza età, bella chimica tra i giurati, conduzione in sottrazione. La gara è solo… - infoitcultura : The Voice Kids: tutto quello che c’è da sapere - bubinoblog : GUIDA TV 4 MARZO 2023: THE VOICE KIDS, C'È POSTA PER TE, DRAGON TRAINER, SAPIENS - infoitcultura : The Voice Senior: grande festa a Sora al ritorno della vincitrice Maria Teresa Reale [VIDEO] - palombaro6 : RT @fanpage: THE VOICE SENIOR 2023 È Maria Teresa Reale la vincitrice del talent ?? -