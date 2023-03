The Voice Kids: quante puntate, durata e quando finisce (Di sabato 4 marzo 2023) quante puntate sono previste per The Voice Kids? In tutto andranno in onda due puntate: la prima sabato 4 marzo 2023; la seconda e ultima sabato 11 marzo 2023. Due imperdibili puntate che si apriranno con un’unica sessione di “Blind Audition”, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di The Voice Kids senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine della puntata scopriremo quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023)sono previste per The? In tutto andranno in onda due: la prima sabato 4 marzo 2023; la seconda e ultima sabato 11 marzo 2023. Due imperdibiliche si apriranno con un’unica sessione di “Blind Audition”, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di Thesenza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine della puntata scopriremo quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale ...

