The Voice Kids Italia debutta su Raiuno

Ad un solo giorno dalla finale di The Voice Senior, che ha incoronato come vincitrice della terza edizione Maria Teresa Reale (del team di Clementino), il marchio del celebre talent show in onda in giro per il mondo torna in onda con The Voice Kids. Due puntate (la prima sabato 4 marzo 2023, la seconda l'11 marzo), sempre su Raiuno, per scoprire le migliori voci dei piccoli protagonisti selezionati, bambini e bambine dai 7 ai 14 anni, che affronteranno lo stesso meccanismo della versione classica di The Voice e di quella rivolta agli over. Il cast di The Voice Kids non cambia rispetto a quello di successo di The Voice Senior: alla conduzione ritroviamo Antonella Clerici, mentre tra i coach Gigi D'Alessio, Clementino, Lorendana Bertè ed i Ricchi e Poveri.

