The Voice Kids con Antonella Clerici, stasera la prima puntata su Rai 1, anticipazioni ed ospiti (Di sabato 4 marzo 2023) Prende il via stasera The Voice Kids, il talent show dedicato ai bambini: ecco cosa vedremo stasera stasera su Rai 1 prende il via The Voice Kids, la versione junior del talent show condotto da Antonella Clerici. Il programma premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Lo show ci terrà compagnia per due serate Terminata The Voice Senior, ora è la volta degli under 14, pronti a sfidarsi sul palco della rete ammiraglia Rai. Confermata la giuria di coach che ha decretato il successo del talent: Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Due puntate che si apriranno stasera con un'unica sessione di Blind Audition, la tradizionale … Leggi su movieplayer (Di sabato 4 marzo 2023) Prende il viaThe, il talent show dedicato ai bambini: ecco cosa vedremosu Rai 1 prende il via The, la versione junior del talent show condotto da. Il programma premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Lo show ci terrà compagnia per due serate Terminata TheSenior, ora è la volta degli under 14, pronti a sfidarsi sul palco della rete ammiraglia Rai. Confermata la giuria di coach che ha decretato il successo del talent: Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Due puntate che si aprirannocon un'unica sessione di Blind Audition, la tradizionale …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : grande lavoro di casting, talenti senza età, bella chimica tra i giurati, conduzione in sottrazione. La gara è solo… - Corriere : The Voice Senior, le pagelle definitive: Ricchi e Poveri latitanti (voto 3), Berté regina (voto 10) - MCalcioNews : The Voice Senior 3, prima vittoria di una donna nel programma: ecco chi è - IsaeChia : #TheVoiceSenior 3, prima vittoria di un donna nel programma: ecco chi è Ecco quale coach ha trionfato in questa t… - Italia_Notizie : La vincitrice di The Voice Senior Maria Teresa Reale canta «Oggi sono io» di Alex Britti -

Le pagelle di The Voice Senior 2023: Ricchi e Poveri latitanti (voto 3), Berté regina (voto 10) Corriere della Sera La vincitrice di The Voice Senior Maria Teresa Reale canta «Oggi sono io» di Alex Britti Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ... Stasera in tv 4 marzo, bambini protagonisti sul palco di The voice kids Stasera in tv 4 marzo alle 21.25 su Rai 1 e all'estero su Rai Italia arriva The voice kids . Dopo il successo di The voice senior in ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Stasera in tv 4 marzo alle 21.25 su Rai 1 e all'estero su Rai Italia arriva The voice kids . Dopo il successo di The voice senior in ...