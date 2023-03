Tesser | “A Como | senza alibi e convinti”

(Di sabato 4 marzo 2023) “Nessuna emergenza, nessun. Dobbiamo fare i conti solo con ile pensare a noi per andare in campopaura, con coraggio, con grande personalità. E avere la cattiveria sportiva giusta per portare a casa punti”. Attilionon si nasconde nella conferenza stampa alla vigilia della gara allo stadio Sinigaglia. Che il trittico Reggina-Ascoli-in 9 giorni fosse complicato lo si sapeva in partenza, che le assenze (alle già note si aggiunge quella dello squalificato Tommaso Silvestri) ci siano è evidente, ma è inutile piangersi addosso. “Dobbiamo avere quella reazione, fisico mentale, che non abbiamo avuto dopo aver incassato il gol dell’Ascoli. E’ quello l’aspetto negativo nella negatività del risultato di mercoledì. Che poi – analizza il tecnico – sia stato più un aspetto mentale che ...

Modena(3 - 5 - 2): Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks, Ioannou, Arrigoni, Bellemo, ... Allenatore: Tesser
Frosinone - Venezia FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; Monterisi, Lucioni, Ravanelli, ...
Como (3 - 5 - 2): tre punti dividono le due squadre in classifica, quelli che la formazione di Longo si potrebbe prendere contro quella di Tesser che vive un momento di crisi.

MODENA CALCIO, TESSER: “PRONTI PER SFIDARE IL COMO” Tvqui

Nel video l’intervista a Attilio Tesser, allenatore Modena Calcio Trasferta da non fallire per il Modena di Attilio Tesser, alla ricerca di riscatto e di punti importanti dopo le due sconfitte consecu ...Pronostico del match che vedrà protagoniste Como e Modena, una partita equilibrata in cui giocare l'opzione Goal ...