Terza sconfitta per il Napoli: dato clamoroso su Mario Rui e Osimhen (Di sabato 4 marzo 2023) La sconfitta del Napoli contro la Lazio è il secondo ko in Serie A degli azzurri e il terzo totale in stagione, considerando anche la Champions League. La partita del ‘Maradona’ non è stata perfetta sotto diversi punti di vista e lo stesso Luciano Spalletti ha analizzato quanto accaduto e chiesto ai suoi di essere maggiormente incisivi. La Terza sconfitta nei 90 minuti tra Serie A e Champions League ha un curioso “filo rosso” che la unisce alle altre due: l’assenza di Mario Rui. Contro il Liverpool ad Anfield Road, contro l’Inter al Meazza e ieri contro la Lazio l’esterno portoghese non era in campo. Nelle prime due partite era in panchina, con Olivera titolare; ieri, invece, era squalificato per il brutto fallo commesso su Caputo in Empoli Napoli. Mario ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Ladelcontro la Lazio è il secondo ko in Serie A degli azzurri e il terzo totale in stagione, considerando anche la Champions League. La partita del ‘Maradona’ non è stata perfetta sotto diversi punti di vista e lo stesso Luciano Spalletti ha analizzato quanto accaduto e chiesto ai suoi di essere maggiormente incisivi. Lanei 90 minuti tra Serie A e Champions League ha un curioso “filo rosso” che la unisce alle altre due: l’assenza diRui. Contro il Liverpool ad Anfield Road, contro l’Inter al Meazza e ieri contro la Lazio l’esterno portoghese non era in campo. Nelle prime due partite era in panchina, con Olivera titolare; ieri, invece, era squalificato per il brutto fallo commesso su Caputo in Empoli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportparma : Dall’Eccellenza alla Terza, nel 2023 sei parmensi ancora senza sconfitta - WeAreTennisITA : MUSETTI SUBITO OUT ?? A Santiago era la testa di serie n.1, ma non è mai riuscito mai ad impensierire Munar. Questa… - Aledibbo1 : @_ElPrincipe22 Alla terza sconfitta poi inizi a chiedere di nuovo inzaghi ahahaha sei diventato pure tu una bandieruola… - MauroCapozza : RT @AndreaRoventini: L'intervista di @marioricciard18 su l'elezione di Schlein e la sconfitta di Bonaccini è perfetta. Suggerisco in partic… - TheOnlyOneYello : @ZZiliani Se non li mandano almeno in terza categoria è una sconfitta per lo sport italiano. -