Terremoto oggi Napoli | due scosse ai Campi Flegrei

(Adnkronos) – Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella zona dei Campi Flegrei. La scossa più forte, delle ore 14.15, è stata di magnitudo 2.6 mentre una seconda scossa, delle ore 14.53, è stata di magnitudo 2.1. Pozzuoli e Quarto nel napoletano i comuni più vicini all'epicentro. DATI #RIVISTI #Terremoto Md 2.6 ore 14:15 IT del 04-03-2023, Campi Flegrei Prof=3Km #INGV 34240731 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 4, 2023

