Terremoti, due scosse ai Campi Flegrei: la più forte di magnitudo 2.6 (Di sabato 4 marzo 2023) Due scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv nella zona dei Campi Flegrei. La scossa più forte, delle ore 14.15, è stata di magnitudo 2.6 mentre una seconda scossa, delle ore 14.53, è stata di magnitudo 2.1. Pozzuoli e Quarto (Napoli) i comuni più vicini all’epicentro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 4 marzo 2023) Duedi terremoto sono state registrate dall’Ingv nella zona dei. La scossa più, delle ore 14.15, è stata di2.6 mentre una seconda scossa, delle ore 14.53, è stata di2.1. Pozzuoli e Quarto (Napoli) i comuni più vicini all’epicentro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Teresa_La_Vispa : RT @mondoterremoti: La scossa in questione è stata seguita da altri due terremoti più deboli di cui ancora non conosciamo la magnitudo. Ent… - Silvano61597632 : RT @mondoterremoti: La scossa in questione è stata seguita da altri due terremoti più deboli di cui ancora non conosciamo la magnitudo. Ent… - ClaraPorta4 : RT @mondoterremoti: La scossa in questione è stata seguita da altri due terremoti più deboli di cui ancora non conosciamo la magnitudo. Ent… - ErasmoDAngelis : RT @mondoterremoti: La scossa in questione è stata seguita da altri due terremoti più deboli di cui ancora non conosciamo la magnitudo. Ent… - Icevolcanx : RT @mondoterremoti: La scossa in questione è stata seguita da altri due terremoti più deboli di cui ancora non conosciamo la magnitudo. Ent… -