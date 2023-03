Terra Amara, anticipazioni (6-11 marzo 2023): Demir chiede scusa a Zuleyha (Di sabato 4 marzo 2023) Demir Terra Amara: anticipazioni da lunedì 6 a venerdì 11 marzo 2023 Continuano i problemi in casa Yaman. Demir si trova in prigione e Hunkar non riesce a fidarsi delle parole e delle azioni di Zuleyha, il che la porta a temere che la ragazza possa fuggire una volta per tutte e andare da Yilmaz. Iniziano anche a circolare voci che la famiglia Yaman abbia perso il proprio potere. Hunkar, però, è intenzionata a smentirle e si prepara ad agire. Mujgan scopre che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Gaffur va a ritirare del denaro da Kamer, ma incontra Hatip e gli racconta che sta andando a recuperare dei soldi per conto della signora Hunkar. Sulla strada del ritorno, due uomini mandati da Hatip lo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 marzo 2023)da lunedì 6 a venerdì 11Continuano i problemi in casa Yaman.si trova in prigione e Hunkar non riesce a fidarsi delle parole e delle azioni di, il che la porta a temere che la ragazza possa fuggire una volta per tutte e andare da Yilmaz. Iniziano anche a circolare voci che la famiglia Yaman abbia perso il proprio potere. Hunkar, però, è intenzionata a smentirle e si prepara ad agire. Mujgan scopre che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Gaffur va a ritirare del denaro da Kamer, ma incontra Hatip e gli racconta che sta andando a recuperare dei soldi per conto della signora Hunkar. Sulla strada del ritorno, due uomini mandati da Hatip lo ...

